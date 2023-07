per Mail teilen

Die Tafeln in Deutschland wollen effizienter werden. Um das und weitere Themen zu besprechen, trafen sich Vertreter der Tafeln in Mannheim. Mit dabei ist auch Sabine Werth, die vor 30 Jahren die bundesweit erste Tafel in Berlin gegründet hat. Sie fordert von der Politik auf die wachsende Armut zu reagieren.