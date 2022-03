Mehr Sitzplätze in S-Bahn Rhein-Neckar

Die S-Bahn Rhein-Neckar verkehrt ab Samstag (5.3.22) auf den Strecken zwischen Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe mit insgesamt 9.000 zusätzlichen Plätzen pro Woche. Besonders an den Wochenenden gebe es mehr Sitzplätze für die Fahrgäste der S-Bahn-Linie 3, so das Land und die DB-Regio. In den Zügen stehen dann zu bestimmten Zeiten 420 Sitzplätze zur Verfügung, das sind doppelt so viele wie bisher auf dieser Linie. Samstags gilt dies von 7:30 Uhr bis 21:30 Uhr, sonntags ab 8:30 Uhr. In dieser Zeit verkehren die Bahnen mit zwei gekuppelten Fahrzeugen. Am Mannheimer Hauptbahnhof werden die Bahnen, die aus Germersheim kommen, verlängert. Auf der Linie S4 Mannheim-Heidelberg- Bruchsal gibt es am Samstagabend mehr Plätze. Unter der Woche werden die Kapazitäten im Berufsverkehr erhöht, so das Land.