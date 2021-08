Mehr als 4.000 Schüler im Bereich des Staatlichen Schulamtes Mannheim haben sich für die sogenannten Lernbrücken angemeldet. Die Nachhilfe-Kurse finden in den letzten beiden Ferienwochen an 170 Schul-Standorten in der Region statt. In den Kursen können die Schüler Wissenslücken bearbeiten, die unter anderem wegen den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie entstanden sind.