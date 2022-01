Rund 4.000 Personen bei Corona-Demos in der Region

In der Region haben am Montagabend rund 4.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Vielerorts gab es auch kleinere Gegenproteste. Unter anderem in Mannheim, Heidelberg, Wiesloch und Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis). Im Wesentlichen seien sie störungsfrei verlaufen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Besonders viele Menschen waren in Mannheim unterwegs. Rund 1.200 Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen versammelten sich dort. In Heidelberg zogen rund 300 Menschen durch die Innenstadt. Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis waren es rund 2.300 Demonstranten. Es gab aber auch Gegenproteste. Für mehr Solidarität in der Pandemie sprachen sich einige hundert Menschen unter anderem in Wiesloch und Weinheim aus.