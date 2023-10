Rund 3 Mio. Euro Sachschaden bei Hallen-Brand in Sinsheim

Das Feuer auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Sinsheim war am Nachmittag ausgebrochen - warum ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Halle ganz abbrannte. Der Sachschaden ist auch deshalb so hoch, weil in der Halle mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Geräte standen, die ebenfalls zerstört wurden. Auch benachbarte Hallen wurden beschädigt. Bauern aus der Region unterstützten die Sinsheimer Feuerwehr, indem sie Löschwasser angelieferten. Um 21 Uhr 15 war der Brand gelöscht.