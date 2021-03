Seine Firma hat Corona-Masken zwischen Herstellern und Firmen unter anderem aus seinem Wahlkreis vermittelt - und kräftig kassiert. Die Affäre kostet den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel nun die politische Karriere.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zieht sich im Zuge der Affäre um Geschäfte im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Masken aus der Politik zurück. Er werde sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und auch nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren, teilte Löbel am Sonntag mit. Zugleich werde er seine Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sofort beenden: "Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln und ziehe die notwendigen politischen Konsequenzen", so Löbel.

Löbel entschuldigt sich

Der 34-jährige Unionspolitiker betonte, er habe die Ansprüche an seine Ämter mit seinem Handeln verletzt. "Dafür möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes entschuldigen." Löbel hatte am Freitag eine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken eingeräumt. Seine Firma kassierte demnach Provisionen von rund 250.000 Euro, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte.

Löbel räumte daraufhin zwar schnell Fehler ein, zog sich zunächst aber nur aus dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags zurück.

Scharfe Kritik auch von Spitzenkandidatin Eisenmann

Doch das reichte seinen Kritikern auch innerhalb der Union nicht. Am Wochenende war der Druck auf Löbel, weitere persönliche Konsequenzen aus der Affäre zu ziehen, in CDU und CSU nochmals erheblich gestiegen. Mit teils drastischem Vokabular forderte man ihn öffentlich zum Rückzug auf - wohl auch, um dem Eindruck entgegenzuwirken, man dulde Löbels Verhalten. Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz forderte die Spitzenkandidatin der baden-württembergischen CDU, Susanne Eisenmann, Löbel dazu auf, seine Kandidatur für den nächsten Bundestag so schnell wie möglich zurückzuziehen.

Es sei "inakzeptabel, wenn sich Parlamentarier in dieser schweren Krise mit der Maskenbeschaffung bereichern", sagte Eisenmann dem SWR. Sie erwarte, dass der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete den Sachverhalt aufklärt und die nötigen Konsequenzen zieht.

Die Junge Union forderte, Unionsabgeordnete, die sich an der Pandemie bereichert haben, notfalls aus der Bundestagsfraktion zu werfen.

AKK fordert sofortigen Rücktritt

Auch von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kommen deutliche Worte. "Es gibt überhaupt nichts schön zu reden. Und Ämter ruhen zu lassen, reicht nicht", schrieb die frühere CDU-Vorsitzende am Sonntag auf Twitter. Sowohl Nikolas Löbel (CDU) als auch Georg Nüßlein (CSU) müssten vollständig zurücktreten und ihre Mandate im Bundestag umgehend niederlegen, so Kramp-Karrenbauer.

Es gibt überhaupt nichts schön zu reden. Und Ämter "ruhen" zu lassen, reicht nicht. #Löbel und #Nüsslein müssen vollständig zurücktreten und ihre Mandate im Bundestag umgehend niederlegen. A. Kramp-Karrenbauer, Twitter, 7.3.2021, 12:59 Uhr

Landesgruppenchef Jung: Harter Schnitt "unumgänglich"

Seitens Löbels Fraktionskollegen wurde nun sein sofortiger Mandatsverzicht gefordert. So sagte Andreas Jung (CDU), Landesgruppenchef und Fraktionsvizechef, am Sonntag der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", er habe Nikolas Löbel aufgefordert, sein Mandat im Deutschen Bundestag unverzüglich niederzulegen.

Laut Jung habe Löbel das Abgeordnetenmandat genutzt, um mit der Krise hohe Provisionen zu verdienen. "Dafür können wir keinerlei Verständnis aufbringen - Konsequenzen und ein harter Schnitt sind deshalb unumgänglich."

MdB Karl A. Lamers (CDU): "Absolutes No-Go"

Auch der Heidelberger Bundestagsabgeordnete und ehemalige Präsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO, Karl A. Lamers (CDU), hat das Verhalten von Nikolas Löbel scharf kritisiert. Im Gespräch mit dem SWR sagte er, es sei völlig klar, dass ein Abgeordneter niemals persönliche, finanzielle Vorteile aus seiner politischen Arbeit ziehen dürfe. Auf die Ankündigung Löbels, erst im August zurücktreten zu wollen, reagierte er mit Unverständnis. Die Affäre wirke sich außerdem negativ auf den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg aus, so Lamers.

Linke: Rücktritt zu spät

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte, dass Löbel sein Bundestagsmandat erst zu Ende August niederlegt und bezeichnte ihn auf Twitter als "Vorteilsoptimierer":

Das sagt Dietmar Bartsch zum Fall Löbel auf Twitter: Dietmar Bartsch, Twitter, 7.3.2021, 10:54 Uhr

Der FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann begrüßte Löbels Rückzug und sagte mit Blick auf die Fälle: "Ihr Verhalten hat fraglos schweren Schaden angerichtet, was die Glaubwürdigkeit der Union aber auch der Politik insgesamt angeht. Dessen ungeachtet muss die juristische und politische Aufarbeitung fortgesetzt werden. Wir müssen die Transparenzregeln verbessern und endlich ein Lobbyregister einführen."

Fall Löbel nicht der einzige in der Union

Vor Löbel hatte in der Masken-Affäre der bisherige Unions-Fraktionsvize Georg Nüßlein im Fokus gestanden. Gegen den CSU-Politiker wird wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken ermittelt. Nüßleins Anwalt hatte am Freitag angekündigt, dass sich der 51-Jährige wegen der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen aus der Bundespolitik zurückziehen werde. Nüßlein legte auch das Amt als Vizechef der Unionsfraktion nieder, das er zunächst ruhen gelassen hatte.