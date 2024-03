In Deutschland gibt es viele Migranten, die in ihr Heimatland zurückkehren möchten – oder müssen. Unterstützung bekommen sie von der Rückkehrberatung - unter anderem in Mannheim.

Die Zukunft der so genannten Rückkehrberatung in Nordbaden ist gesichert. Nach Angaben der Mannheimer Caritas wurde die Förderung des Projekts durch die Europäische Union jetzt verlängert.

Unterschiedliche Gründe für die Ausreise

Dafür, dass Migranten in ihr Heimatland zurückkehren, gibt es zwei unterschiedliche Gründe: Entweder, weil sie wollen – oder weil sie müssen. Manchmal ist eine familiäre oder private Entscheidung der Auslöser, manchmal sind aber auch rechtliche Hürden der Grund, zum Beispiel wenn der Nachzug der Familie nicht genehmigt wird oder ein Asylgesuch abgelehnt wurde.

Um Betroffenen zu helfen, gibt es in vielen größeren Städten die Rückkehrberatung; in Nordbaden sind das Mannheim, Heidelberg, Buchen und Karlsruhe.

Großer Bedarf bei der Rückkehrberatung

Nach Angaben der Mannheimer Caritas, wenden sich an die Rückkehrberatung häufig Migranten, die aus so genannten Drittstaaten stammen; also Ländern, die nicht zum europäischen Wirtschaftsraum gehören. Und der Bedarf ist da. Demnach ließen sich im vergangenen Jahr in Mannheim 234 Menschen zu einer Ausreise beraten – 96 kehrten später tatsächlich in ihre Heimat zurück. Die meisten stammten aus Georgien, Nordmazedonien, China, dem Irak und der Türkei.

Praktische und finanzielle Hilfe für den Start in ein neues Leben

Ziel der Rückkehrberatung ist es nicht nur, die Migranten bei formalen Dingen zu unterstützen, sondern auch in finanzieller Hinsicht. So können zum Beispiel die Kosten für einen Passersatz übernommen oder auch Zuschüsse für ein Flugticket gezahlt werden. Teilweise bekommen die Rückkehrer aber auch eine finanzielle Starthilfe, damit sie sich in ihrem Heimatland eine wirtschaftliche Existenz aufbauen können - von einem Marktstand, der Gründung einer kleinen Bäckerei bis hin zum Kauf von Kühen. Die Starthilfe kann aber auch dabei helfen, die Zeit zu überbrücken, bis wieder eine Arbeit gefunden wurde. Finanziert wird die Starthilfe durch Gelder des Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF).

Unterstützung vor allem für kranke Menschen wichtig

Besonderen Unterstützungsbedarf bei der Rückkehr benötigen laut Caritas kranke Menschen. So wandte sich zum Beispiel ein Mann aus dem Nordirak an die Mannheimer Beratungsstelle. Er ist im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, wollte aber gerne wegen großen Heimwehs dauerhaft zurück in sein Herkunftsland. Weil der Mann an Panikattacken und einer Depression leidet, benötigt er regelmäßig Medikamente. Die Berater mussten deshalb klären, ob er reisefähig ist, eine Begleitperson benötigt und wie er in seinem Heimatland weiterbehandelt werden kann. Letztlich erhielt der Mann einen Medikamentenvorrat für drei Monate. Ein Sanitäter begleitete ihn sicher zurück bis zu seiner Familie in den Irak.

Viele unterschiedliche Fälle

Auch Menschen, die sehr lange in Deutschland waren, benötigen zum Teil Unterstützung, um ihr Leben im Rückkehrland zu planen. Ein Mann aus China zum Beispiel lebte 10 Jahre in Deutschland und musste aus aufenthaltsrechtlichen Gründen in seine Heimat zurückkehren. Die Mannheimer Rückkehrberatung kümmerte sich unter anderem um die Beschaffung eines Passersatzpapiers, die fristgerechte Kündigung seiner Wohnung und die Klärung der Rentenansprüche. Außerdem wurde zusammen mit dem Mann geplant, wie er in China wieder Fuß fassen kann. Eine kleine finanzielle Starthilfe ermöglichte ihm laut Caritas, sich in der ersten Zeit mit Essen, Kleidung und Hygieneartikeln zu versorgen.

Zahl der Ausreisen steigt

Laut Regierungspräsidium Karlsruhe sind in ganz Baden-Württemberg im Jahr 2022 insgesamt 1.835 Menschen freiwillig ausgereist. Im Jahr 2023 waren es rund 2.333, die exakten Zahlen liegen laut Regierungspräsidium derzeit noch nicht vor.

Die Rückkehrberatung ist ein freiwilliges Angebot: Wer es in Anspruch nimmt, muss nicht zwangsweise ausreisen. Wer Deutschland aber letztlich den Rücken kehrt, kann dort Hilfe bekommen, um in der alten Heimat ein neues Leben zu beginnen.