Am Samstag gehen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Unterdessen läuft der Rückbau der stillgelegten Kernkraftwerke in der Region weiter.

Mit dem Abschalten der letzten noch aktiven Atomkraftwerke endet in Deutschland die Ära der nuklearen Energiegewinnung. In der Region sind die Atommeiler schön länger abgeschaltet und werden sukzessive zurückgebaut. Abriss vom zweiten Kühlturm des stillgelegten AKWs Biblis. IMAGO / Gutschalk Obrigheim seit 2005 abgeschaltet Der älteste, kommerziell genutzte Reaktor in Deutschland ist das Kernkraftwerk Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Es produziert seit 2005 keinen Strom mehr. Bereits 1968 war der Meiler in Betrieb gegangen. Der Rückbau macht laut Betreiber EnBW gute Fortschritte und soll bis Mitte dieses Jahrzehnts abgeschlossen sein. Biblis nach Fukushima stillgelegt Das Atomkraftwerk in Biblis (Kreis Bergstraße) mit seinen zwei Blöcken ist nach dem Reaktorunfall in Fukushima 2011 stillgelegt worden. Der Rückbau der Anlage läuft seit 2017. Der Betreiber, RWE Power, rechnet mit mindestens 15 Jahren, bis alle Komponenten, Systeme und technischen Einrichtungen dekontaminiert und abgebaut sind. Zwei der ehemals vier Kühltürme sind bereits abgerissen, die anderen beiden sollen im kommenden Jahr folgen. Zwischenlager für Brennelemente In Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) sind die Kühltürme schon seit 2020 verschwunden. An allen drei Standorten gab bzw. gibt es noch Zwischenlager für Brennelemente.