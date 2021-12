Rückblick September bis Dezember 2021

September

In Heidelberg startet der so genannte Paketbomben-Prozess. Angeklagt ist ein Rentner, der mehrere explosive Sendungen verschickt haben soll – unter anderem an den Eppelheimer Getränkehersteller ADM Wild und die Lidl-Zentrale in Neckarsulm. Einige Wochen nach Prozessbeginn folgt dann die große Überraschung: Der Angeklagte wird aus der Haft entlassen. Sein Anwalt Steffen Lindberg.

Wenige Wochen später wird der Angeklagte freigesprochen.

Oktober

In der Mannheimer CDU gibt es Streit um ein Gutachten, in dem es um mögliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem wegen der Maskenaffäre zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel geht. Etliche CDUler wollen das Gutachten einsehen, dürfen es aber zunächst nicht. Beim Kreisparteitag kochen die Emotionen schließlich so sehr hoch, dass die kommunalpolitische Veranstaltung bundesweit Schlagzeilen macht.

NOVEMBER

Wenige Tage, nachdem Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seinen Sportchef Jochen Kientz freigestellt hat, kommt der Kündigungsgrund ans Tageslicht. SWR4 Reporterin Julia Metzner berichtete über die Details

Es gibt aber auch positive Meldungen aus dem Sport: Die Mannheimer Boxlegende Charly Graf wird 70 Jahre alt. Auf der anderen Rheinseite in Ludwigshafen erleidet Maike Kohl-Richter eine juristische Niederlage: Der Bundesgerichtshof weist ihre Millionenklage wegen aus ihrer Sicht zu Unrecht veröffentlichter Zitate ihres verstorbenen Mannes Helmut Kohl ab.

DEZEMBER

Die bisherige Justizministerin Christine Lambrecht aus Viernheim wird überraschend zur neuen Bundesverteidigungsministerin ernannt. Dass es ein schwiriges Amt ist, ist der SPD-Politikerin durchaus bewusst:

Und auch die Landespolitik macht Schlagzeilen: Das Sozialministerium will Nägel mit Köpfen machen und bringt eine Zwischennutzung des ehemaligen Heidelberger Gefängnises Fauler Pelz auf den Weg: Dort sollen psychisch kranke Straftäter untergebracht werden – gegen den Willen der Stadt. Oberbürgemeister Eckart Würzner macht eine klare Ansage:



Und auch die Folgen der Pandemie machen sich bemerkbar: Mitte Dezember gibt es in Mannheim eine nicht angemeldete Demonstration mit rund 2.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen. Sechs Polizisten werden leicht verletzt. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz verurteilt die Ausschreitungen scharf: