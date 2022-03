Kreis Bergstraße vergibt rote Karte für Falschtrenner

Auch im Kreis Bergstraße nehmen es einige Menschen nicht allzu genau mit der Mülltrennung. Deshalb greift der Kreis jetzt durch. Wer falsch trennt, bekommt die Tonne nicht geleert.

Seit August gab es im Kreis Bergstraße zunächst gelbe Karten für sogenannte Falschtrenner. Rund 214.000 Behälter wurden seit dem auf falsch entsorgte Bio-Abfälle hin gescannt.

Falscher Müll in 20.000 Tonnen

Laut Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Sascha Bocksnick, waren in rund 20.000 Tonnen falsch entsorgte Abfälle. Diese Anzahl sei mit fast 10 Prozent erstaunlich hoch, erschwere die Weiterverarbeitung und verursache hohe Kosten. Denn der ZAKB sei nicht mehr nur Sammler, sondern auch Betreiber einer Verwertungsanlage, also einer kreiseigenen Biogasanlage. Ein zu großer Anteil von Fremdstoffen erhöhe die Kosten, so Bocksnick weiter.

" Das müssten am Ende der Tage alle Gebührenzahler tragen."

Deswegen bekommen Tonnen mit falsch entsorgtem Inhalt ab sofort die "Rote Karte" und werden nicht mehr mitgenommen. Um den Inhalt der Mülltonnen zu erkennen, sind die Sammelfahrzeuge mit elektronischen Detektoren für Fremdstoffe ausgestattet. Die Betroffenen können entweder nachsortieren oder beim nächsten Restabfalltermin gebührenpflichtig leeren lassen, so der Zweckverband.

Bioabfall hat jede Menge Potential

In seiner Biogasanlage in Heppenheim (Kreis Bergrstraße) verarbeitet der ZAKB alle Bioabfälle aus den braunen Tonnen im Kreis Bergstraße- jährlich rund 32.000 t.. Daraus entsteht Biogas, das über Rohre in einen Speicher und anschließend in ein Bioheizkraftwerk gelangt. Dort erzeugt der ZAKB pro Jahr nach eigenen Angaben rund 4.500.000 kWh Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist wird.