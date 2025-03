Spezial-Rollstuhl vor Lokal in Heidelberg geklaut

In Heidelberg ist einer Frau am Samstag ihr Spezial-Rollstuhl gestohlen worden. Sie hatte ihn vor einer Bar abgestellt. Jetzt wurde der Rollstuhl wiedergefunden - in einem Hotel.

Solly K. aus Heidelberg leidet an Multipler Sklerose (MS), einer entzündlichen Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Die 47-Jährige hat einen speziellen Rollstuhl, auf den sie zwingend angewiesen ist. Dieser Rollstuhl ist ihr am späten Samstagabend vor einer Bar in Heidelberg-Neuenheim geklaut worden, als sie sich im Innenraum der Kneipe befand. Sie und andere hätten regelmäßig nach dem Rollstuhl geschaut, aber plötzlich war er weg, sagt Solly K. Am Dienstag ist er wieder aufgetaucht, in einem Hotel in Heidelberg-Kirchheim.

Auf Freunde und Verwandte angewiesen

Nachdem Solly K. am Samstag den Diebstahl bemerkt hatte, rief sie die Polizei. Die Beamten hätten nach dem Rollstuhl gesucht, aber ihn nicht gefunden. Dann fuhren sie die 47-Jährige und ihren Hund nach Hause. Drei Tage lang war der Rollstuhl verschwunden. Solly K. war in dieser Zeit auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen. Sie benutzte einen alten Rollstuhl, den sie aber nicht ohne andere Menschen bewegen konnte, denn aufgrund ihrer MS-Erkrankung hat sie starke Schmerzen in den Armen und braucht einen Rollstuhl mit elektronischer Unterstützung.

Rollstuhl in einem Heidelberger Hotel entdeckt

Solly K. ist Bloggerin, sie berichtete von dem Diebstahl in den sozialen Netzwerken. Am Dienstag schrieb ihr jemand auf Instagram, dass der Rollstuhl gefunden wurde - in einem Hotel.

Die Polizei hat den Rollstuhl mittlerweile aus dem Hotel abgeholt. Solly K. werde ihn noch am Dienstag zurückbekommen. Die 47-Jährige ist froh, dass ihr elektronisch angetriebener Rollstuhl nicht im Neckar gelandet ist, sagt sie.

Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von der Menschheit, dass es Menschen gibt, die so etwas für mich Unmenschliches machen.

Die Polizei ermittelt jetzt, wer ihn mitgenommen hat und wie er in das Hotel gekommen ist. Die Spurensicherung habe den Rollstuhl schon untersucht, sagte ein Polizei-Sprecher.