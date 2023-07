per Mail teilen

Das hat es bei einer Faustball-WM noch nie gegeben. Die Finalspiele in Mannheim werden auf einem extra dafür verlegten Naturrasen in der SAP-Arena ausgetragen.

In der Mannheimer SAP-Arena wird für die Faustball-Weltmeisterschaft der Männer seit Donnerstagfrüh Rollrasen verlegt. Das hat es dort - trotz vieler Großereignisse mit Umbau- und Aufbau-Arbeiten - in der maximal 15.000 Zuschauer fassenden Halle noch nie gegeben. Für Sportarten, die eigentlich im Freien ausgetragen werden, ist das wohl weltweit neu.

Rollrasen auf Eisfläche der Mannheimer SAP Arena

Der Rollrasen kommt mit einer kleinen Zwischenschicht direkt auf die Eisfläche, die das ganze Jahr in der SAP Arena liegt. Eine spezielle Schock-Absorptions-Matte konserviert nicht nur das Eis - sie schützt auch den Rasen vor zu viel Kälte und sorgt für die notwendige Federung, so die Verantwortlichen. Ohne die Matte hätte der Rasen zu wenig "Rebound-Effekt". Das würde die Sprungeigenschaften des Balles reduzieren würde und auch für die Spieler wäre der Untergrund sonst zu hart. Der Rasen selbst liegt durch sein Eigengewicht so fest auf, dass auch bei heftigem Einsatz der Spieler nichts verrutscht.

Rasen kommt aus Lampertheim-Hüttenfeld

Der Rasen hat nur eine Reise von 20 Kilometern hinter sich. Er wurde am Donnerstagmorgen frisch in Lampertheim-Hüttenfeld (Kreis Bergstraße) geerntet. Dort war er 15 Monate lang bei einem Spezialbetrieb gewachsen. Für das Projekt in der SAP Arena wurden besonders große Bahnen abgeschält und aufgerollt. Jede ist zwölf Meter lang, zweieinhalb Meter breit und mit Grasnarbe 3,5 Zentimeter dick. Beim Verlegen werden die Bahnen eng aneinander gedrückt und später ausgiebig gewalzt. Gewässert werden müssen sie nicht mehr. Ein Zusammenwachsen ist nicht notwendig, sagt Lieferant und Rasenzüchter Thomas Büchner. Nicht ein mal zwölf Stunden später könne er voll beansprucht werden.

"Das ist was ganz Besonderes, was ganz Einmaliges, was es noch nie gegeben hat. (...) Alle freuen sich auf diesen Moment, die Arena zu betreten."

Viele Tickets für Halbfinale und Finale der WM verkauft

Die spektakuläre Aktion kommt bei den Fans gut an. Für die Halbfinalspiele am Freitag und das Spiel um Platz drei sowie das Finale am Samstagmittag sind bereits fast 10.000 Karten verkauft, sagt der Geschäftsführer der Faustball-WM Sönke Spille, der völlig euphorisiert die Arbeiten verfolgt. Bei den Vorrundenspielen im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion kamen pro Partie bislang maximal 3.000 Zuschauer. Das Indoor-Finale ist aber nicht nur ein Marketing-Gag. Bei der Heim-WM gelten die deutschen Faustball-Herren als großer Favorit. Der Umzug in die SAP Arena ist notwendig, weil mit den Erfolgen der deutschen Herren auch die Nachfrage nach Karten enorm gestiegen ist.

Rasen wird wiederverwendet

Der Rasen wird am Sonntagabend bereits wieder aus der Halle geräumt, aber nicht einfach weggeworfen. Rasenzüchter Thomas Büchner erklärt, dass alles kompostiert und später wieder auf den Flächen zur Rasenzucht zwischen Hüttenfeld und Lampertheim als hochwertiger Humus ausgebracht wird. Sollte Deutschland allerdings Weltmeister werden, ist nicht auszuschließen, dass die Fans sich ein Stück vom Rasen als Andenken mit nach Hause nehmen werden.