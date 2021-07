per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei stieß der Rollerfahrer dort mit einem Lkw zusammen. Die Friesenheimer Straße wurde deswegen zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt.