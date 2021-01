Der Mannheimer Lokalpolitiker und frühere Landtagsabgeordnete Roland Weiß ist tot. Er starb am Montag im Alter von 64 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.

Die Vorsitzende der Freien Wähler/Mannheimer Liste, Christiane Fuchs, sagte, er habe bei allen Entscheidungen den „Blick durch die soziale Brille“ und Bürgernähe angemahnt. Der gelernte Rettungssanitäter war über 25 Jahre lang Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Mannheim/Rhein-Neckar.

Lange Jahre Geschäftsführer des ASB

Roland Weiß hatte 1977 in Mannheim Abitur gemacht und arbeitete danach als Rettungssanitäter. Von 1983 bis zu seiner Kündigung im Jahr 2010 war er Geschäftsführer des ASB Mannheim/Rhein-Neckar. Er soll nach Angaben des ASB-Landesverbandes Geld veruntreut haben, aber nicht zu seinen eigenen Gunsten. Die Vorwürfe sind vor dem Arbeitsgericht nie erhärtet worden. Der Prozess endete mit einem Vergleich.

In den Landtag nachgerückt

Roland Weiß war schon 1977 in die SPD eingetreten und rückte 2004 für den überraschend verstorbenen Max Nagel in den Landtag in Stuttgart nach. Seit 2005 war er auch für die SPD im Gemeinderat. Für die baden-württembergische Landtagswahl 2011 konnte er sich nach der Kündigung beim ASB nicht als Kandidat durchsetzen, obwohl er schon nominiert gewesen war. Er erklärte seinen Parteiaustritt und trat bei der Landtagswahl als Einzelkandidat an, erhielt aber nur etwas über drei Prozent der Stimmen.

Seit 2012 bildete er mit der Mannheimer Liste eine Fraktionsgemeinschaft im Gemeinderat und wurde später wiedergewählt. Roland Weiß war auf dem Waldhof aufgewachsen und lebte in der Gartenstadt. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.