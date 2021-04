Der langjährige Mannheimer Hafendirektor Roland Hörner will für die CDU das Direktmandat bei der Bundestagswahl holen. Der bisherige Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel musste im Zuge der so genannten Maskenaffäre abtreten.

Roland Hörner (CDU) CDU Mannheim

Wie die CDU Mannheim mitteilte, wurde Roland Hörner auf der Kreisvorstandssitzung am Montag mit großer Mehrheit als Bundestagskandidat nominiert. Die offizielle Kandidaten-Aufstellung erfolgt aber erst bei der Wahlkreismitgliederversammlung am 15. Mai.

Studierter Jurist

Hörner sieht seine politischen Schwerpunkte nach eigenen Angaben in den Bereichen Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftspolitik sowie in der öffentlichen Sicherheit. Der 67-Jährige studierte von 1976 bis 1981 Jura an der Universität Heidelberg. Später wurde er Leiter der Rechtsbehelfsstelle des Finanzamtes in Villingen-Schwenningen, danach war er für die Landesvermögensverwaltung in Heidelberg tätig.

Arbeit im Finanzininsterium

In den 90er Jahren arbeitete er im baden-württembergischen Finanzministerium. 1998 wurde er Direktor der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafen-Gesellschaft in Mannheim. Seit 2021 ist er CDU-Mitglied.

Ersatz für Löbel nach Maskenaffäre

Ursprünglich wollte der damalige Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel im September erneut zur Wahl antreten. Nach der Affäre um Provisionszahlungen bei der Vermittlung von Schutzmasken war er aber von seinem Bundestagsmandat zurückgetreten. Der CDU-Kreisvorstand hatte daraufhin eine Findungskommission eingesetzt, die sich einstimmig für Hörner ausgesprochen habe, heißt es von Seiten der CDU.