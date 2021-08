per Mail teilen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) trennt sich von Verteidiger Nils Röseler. Der 29-Jährige wechselt zum Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt. Der SV Sandhausen teilte mit, man habe den Vertrag mit dem 29-Jährigen in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Röseler hatte in der vergangenen Saison 23 mal für Sandhausen gespielt und dabei zwei Treffer erzielt. In der neuen Saison stand er nicht im Aufgebot.