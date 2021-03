Im Zuge der Masken-Affäre hat Nikolas Löbel sein Mannheimer CDU-Bundestagsmandat niedergelegt und ist aus der Partei ausgetreten. Das hat Folgen. Zum Beispiel für das Vertrauen der Menschen in die Politik.

Dieser Meinung ist Andrea Römmele, sie wohnt in Mannheim und ist Politikwissenschaftlerin an der "Hertie School of Governance" in Berlin.

Im SWR sagte sie, die Maskenaffäre um Nikolas Löbel und Georg Nüßlein (CSU) wirke "massiv in den Wahlkampf rein."

Politologin Römmele: Vertrauen in Politik "massiv angekratzt"

Wenn es den Parteien jetzt im Wahlkampf-Endspurt darum gehe, unabhängige, also nicht partei-gebundene, Wähler zu erreichen, dann sei eine solche Affäre eine "Katastrophe", weil sie verbunden sei mit einem großen Vertrauensverlust, so Römmele. Das Problem sei, dass das Vertrauen vieler Menschen in die Politik "massiv angekratzt" sei.

Löbel "jung genug" um in Wirtschaft Fuß zu fassen

Dass es für Nikolas Löbel (34) irgendwann wieder einen Weg zurück in die Politik geben kann, bezweifelt Römmele. Er sei jedoch jung genug, um "in einem anderen Bereich, wahrscheinlich in der Wirtschaft, Fuß zu fassen", so Römmele im SWR.

Politisches Comeback für Löbel "extrem unwahrscheinlich"

Ein Comeback sei eventuell möglich, wenn "genug Gras über die Sache gewachsen ist". Das, so Römmele, sei mit Blick auf Löbel "nicht ausgeschlossen, aber extrem unwahrscheinlich."