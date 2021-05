Der Mannheimer Kunststoffhersteller Röchling leidet unter der Corona-Pandemie. Nach der am Donnerstag vorgelegten Geschäftsbilanz für das abgelaufene Jahr ging der Umsatz um mehr als 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück auf rund zwei Miliarden Euro. Als wichtigsten Grund für den Umsatzeinbruch – den ersten nach zehn Jahren Wachstum - nennt die Röchling-Grupp den Lockdown in zahlreichen Ländern. In der Automobilbranche habe man die Werkschließungen zu spüren bekommen, im Medizinbereich die rückläufige Zahl der Arztbesuche. Im Ergebnis vor Steuern blieb nur noch ein kleines Plus von 2,3 Millionen Euro übrig – nach fast 82 Millionen Euro im Vorjahr. Man sei mit einem blauen Auge davon gekommen, hieß es dazu. Röchling beschäftigt weltweit rund 11.000 Menschen, das sind fast 400 weniger als ein Jahr zuvor. Für das laufende Jahr erwartet Röchling ein Wachstum im einstelligen Bereich, das Niveau vor der Pandemie werde man aber nicht erreichen. Der Brexit habe sich – anders als befürchtet – bislang nicht negativ auf das Geschäft ausgewirkt. Die weitere Entwicklung hängt laut Röchling vor allem vom Verlauf der Pandemie und den weltweiten Impfkampagnen ab.