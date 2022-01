"Schöner Wohnen" in Mannheim: Erinnerungen an Robert Häusser

Vor neun Jahren starb der in Mannheim berühmt gewordene Fotokünstler Robert Häusser. Jetzt erinnert eine Ausstellung an seine ersten Werke - und an den Wohnungsbau in Mannheim.

In der Quadratestadt war der 1924 geborene Schwabe nach dem Zweiten Weltkrieg heimisch geworden. Das lag daran, dass der später mit dem Hasselblad-Preis, quasi dem "Oscar für Kunstfotografie", ausgezeichnete Robert Häusser in Mannheim erstmals die Chance erhielt, mit seinen Fotos Geld zu verdienen. Der Auftrag der Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt Mannheim machte es möglich. Daran erinnert nun erstmals eine Ausstellung in der Mannheimer Prince House Gallery. Die befindet sich in einem Mietshaus der Baugenossenschaft. "Es war ein Glücksfall für Robert Häusser, diesen Auftrag der GBG 1952 bekommen zu haben, weil sie ihm natürlich erst ermöglicht hat, als künstlerischer Fotograf tätig zu werden." Robert Häusser bei der Arbeit Stadt Mannheim Über 1.000 Fotos aus Mannheim von Robert Häusser Die mehr als 1.000 Schwarz-Weiß-Fotos von damals zeigen, wie Robert Häusser die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und den Alltag der Menschen dokumentierte und gleichzeitig künstlerisch interpretierte: Er sah darin Träume vom Schönen Wohnen in friedlichen Zeiten. Und mit dem sozialen Wohnungsbau in Mannheim traf er zugleich den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre. Blick auf den Neckar: Historische Aufnahme von Robert Häusser Stadt Mannheim