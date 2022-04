Lob und Kritik wegen 9-Euro-Ticket

Die Verkehrsbetriebe in der Region blicken mit gemischten Gefühlen auf das geplante 9-Euro-ÖPNV--Ticket. Details zur Umsetzung gebe es bislang nicht, teilte ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) mit. Außerdem sei völlig unklar, wer für die Einkommensverluste aufkommt. Die Rhein-Neckar-Verkehr-Gesellschaft rnv dagegen freut sich, dass der ÖPNV im Maßnahmenpaket der Bundesregierung mitbedacht wurde – insbesondere in Hinblick auf die Zukunft und den Klimawandel. Man müsse allerdings klären, wie Kunden, die schon Monats- oder Jahrestickets haben, entschädigt werden können, so ein Sprecher der rnv. Die Bundesregierung hatte das Neun-Euro-Ticket als Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise angekündigt. In Berlin rechne man damit, dass das Ticket frühestens im Mai eingeführt werden kann.