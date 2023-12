Mannheim/Ludwigshafen: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH kürzt Straßenbahnfahrplan

Das Verkehrsunternehmen rnv streicht seinen Straßenbahn-Fahrplan wegen Personalmangels zusammen. Betroffen sind Mannheim und Ludwigshafen. Linien werden ausgedünnt oder gestrichen.

Die rnv reduziert auch ihr Angebot bei den Straßenbahn-Verbindungen - vor allem im Raum Mannheim/Ludwigshafen. Als Hintergrund hat das Verkehrsunternehmen am Donnerstag die angespannte Personalsituation genannt. Einerseits fehle es an Fachkräften. Andererseits hätten sich viele Beschäftigte krank gemeldet.

Takte werden verlängert, Strecken abgekürzt, Linien gestrichen

Wie schon bei den Bussen der rnv werden jetzt auch bei den Straßenbahnen Fahrtstrecken verkürzt oder der Takt ausgedünnt. So gilt für die Stadtbahn-Linie 2 von der Neckarstadt-West nach Mannheim-Feudenheim unter der Woche ein Zwanzig- statt ein Zehn-Minuten-Takt. Zu Schulbeginn bzw. - Ende werden zwei zusätzliche Fahrten eingerichtet.

Die Linie 5A fährt vor 9 Uhr und nach 14 Uhr nur noch zwischen dem Bahnhof Heddesheim und dem Mannheimer Hauptbahnhof – der Abschnitt zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Abendakademie entfällt. Die Linie 5A geht an der Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof in die Linie 8 EX in Richtung Haltestelle Ludwigshafen-Oppau (BASF Tor 12+13) über. Auf der Linie 8 EX entfällt der Abschnitt zwischen Tattersall und Rheinau Bahnhof. Die Linie 15 in Mannheim wird eingestellt.

In Ludwigshafen sind drei Linien von den Kürzungen betroffen

In Ludwigshafen sind die Linien 7, 9 und 10 betroffen. Die Linie 9 von Mannheim über Ludwigshafen nach Bad Dürkheim wird von Montag bis Samstag ganz eingestellt, außer an Sonntagen. Ihre Fahrten in die Pfalz übernimmt die Linie 4. Das hat zur Folge, dass zwischen der Ludwigshafener Innenstadt und Oggersheim künftig nur sechs Bahnen pro Stunde rollen. Bisher sind es neun. Die Linie 7 zwischen Mannheim und Ludwigshafen fährt samstags statt wie bisher alle zehn Minuten überwiegend nur noch im 20-Minuten-Takt. Die 10 nach Friesenheim, die Montag bis Samstag alle 15 Minuten fährt, bekommt an allen Tagen ab dritten Advent einen 20-Minuten-Takt.

Ausgedünnte Fahrpläne bei Bus- und Straßenbahn bis zum Frühjahr

Der "Stabilisierungsfahrplan" gilt ab Sonntag, 17. Dezember, und dann mindestens bis zum kommenden Frühjahr – genau wie der bei den Bussen der rnv. Hier gilt schon seit Ende November ein Stabilisierungsfahrplan.