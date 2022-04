Schwertransport bringt riesige Bauteile zur MVV

Der Mannheimer Energiekonzern MVV erwartet heute eine außergewöhnliche Lieferung: Zwei riesige Bauteile für die Phosphor-Recycling-Anlage auf der Friesenheimer Insel. Nach Unternehmensangaben sind die beiden Bauteile 24 Meter lang und jeweils rund 100 Tonnen schwer. Am Mittwoch vergangener Woche ist das Schiff mit der gigantischen Fracht in der Nähe von Magdeburg gestartet - heute wird es zwischen 15 und 17 Uhr in Mannheim erwartet. Im Handelshafen werden die Bauteile Kränen auf Schwertransporter umgeladen, gegen 22 Uhr fahren die Laster zur Friesenheimer Insel. Bei den Bauteilen handelt es sich um so genannte Drehrohr-Öfen. Sie sollen in die neue Phosphor-Recycling-Anlage eingebaut werden, die die MVV im nächsten Jahr in Betrieb nehmen will. Dadurch wird es dem Energieunternehmen möglich sein, den knappen und teuren Rohstoff künftig aus Klärschlamm zurückgewinnen.