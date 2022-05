Die vier Riesenschildkröten aus dem Heidelberger Zoo gehen auf Urlaubsreise. Und zwar in den Zoo nach Prag in Tschechien. Grund sind laut Zoo Bauarbeiten am Schildkrötenhaus. Der Sturm im Februar hatte dieses stark beschädigt. Die vier Riesenschildkröten Emil, Lulius, Einstein und Hemingway mussten daraufhin in ein Notquartier ins Affenhaus umziehen. Nun soll das Schildkrötenhaus wieder aufgebaut werden.