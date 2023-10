Mannheimer SPD: Thorsten Riehle soll neuer Kulturbürgermeister werden

Thorsten Riehle von der Mannheimer SPD soll neuer Kulturbürgermeister der Stadt werden. Dafür hat sich die SPD-Gemeinderatsfraktion ausgesprochen.

Die Mannheimer SPD-Gemeinderatsfraktion hat sich eigenen Angaben zufolge "einstimmig" für Thorsten Riehle als Kandidaten für das Amt des Kulturbürgermeisters ausgesprochen. Das teilte die Partei am Freitag mit. Das Dezernat II umfasst neben Kultur auch die Bereiche Arbeit, Soziales und Wirtschaft. Die Wahl für das Amt des Kulturbürgermeisters steht im Dezember im Rahmen der Gemeinderatssitzung zu den Etatberatungen auf der Tagesordnung.

Riehle (SPD): "Dankbar für das große Vertrauen"

Riehle teilte mit, er sei "dankbar für das große Vertrauen", das ihm entgegengebracht worden sei. SPD-Vize-Fraktionschef Reinhold Götz erklärte, die Partei habe einen "anerkannten Fachmann in den Tätigkeitsfeldern des Dezernats II nominiert". Riehles "vielfältige Erfahrungen als Unternehmer mit Personalverantwortung", dazu dessen Vernetzung im Mittelstand und die "unbestrittene Expertise im Bereich Kunst und Kultur" zeigten, dass Riehle "der richtige Kandidat für diesen Dezernatszuschnitt ist".

Unterlegener Kandidat bei OB-Wahl in Mannheim

Thorsten Riehle hatte im Juli als SPD-Kandidat bei der Mannheimer Oberbürgermeisterwahl mit etwa 850 Stimmen Abstand gegen CDU-Kandidat Christian Specht verloren. Zuvor war er viele Jahre lang Chef des Mannheimer Konzert- und Kulturhauses Capitol. Der bisherige Kulturbürgermeister, Michael Grötsch von der CDU, geht Ende Februar kommenden Jahres in den Ruhestand. Die SPD hatte nach einer Vereinbarung der drei großen Fraktionen im Gemeinderat das Vorschlagsrecht für die Neubesetzung des Bürgermeisterpostens.

Teilweise Kritik im Gemeinderat an "Lex Riehle"

In der Gemeinderatssitzung am 5. Oktober hatte es unter anderem bei der CDU, der AfD und der FDP Unmut wegen einer Änderung in der Stellenausschreibung für das Amt des Kulturbürgermeisters gegeben. Die Mehrheit des Gemeinderats hatte am Ende dafür gestimmt, dass ein Hochschulabschluss für den Kandidaten für dieses Amt nicht zwingend notwendig sein muss, sondern nur "wünschenswert". Riehle hat keinen Hochschulabschluss. Prompt war von einer "Lex Riehle" die Rede.