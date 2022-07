Der Rettungsleitstelle in Südhessen ist am Montagnachmittag eine leblos im Bibliser (Kreis Bergstraße) Riedsee treibende Frau gemeldet worden. Die 79-Jährige, die laut Polizei in Begleitung ihres Ehemanns am See war, wurde aus dem See geborgen. Versuche, die Frau wiederzubeleben, verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt die Hintergründe.