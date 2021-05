Am Mittwoch demonstrierten rund 50 Mannheimer für alle, die mit ihrem Fahrrad in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Denn über 400 Menschen sterben jedes auf Deutschlands Straßen.

Ride of Silence - frei übersetzt: "Die Fahrt der Stille" - ist eine weltweite Fahrraddemonstration, die jedes Jahr am dritten Mittwoch im Mai stattfindet. Dabei soll an die Fahrradfahrenden gedacht werden, die im vergangenen Jahr mit ihrem Rad einen Verkehrsunfall hatten. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) organisiert die Gedenkfahrten.

387 Fahrradunfälle allein in Mannheim

Eine solche Demonstration findet jedes Jahr statt - traditionell sind alle Radfahrenden komplett in weiß gekleidet. Dabei wird stumm und ohne Musik die geplante Route zu den Unfallorten abgefahren. Allein in Mannheim gab es im vergangenen Jahr 387 Unfälle, in denen ein Fahrradfahrender verwickelt war, sagt Markus Schlegel vom ADFC Baden-Württemberg. Drei davon gingen tödlich aus.

Route der Mannheimer Fahrrad-Demo

Am Mittwoch (19.5.) um 18 Uhr sind die Teilnehmenden in Mannheim los gefahren. Treffpunkt war am Wasserturm. Die Mannheimer Polizei hatte eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie 36 Fahrradunfälle als Querschnitt aller Radunfälle veröffentlichte. Diese Mitteilung war die Grundlage der diesjährigen Ride of Silence-Route.

"Wir fahren dann als Kolonne von circa 50 Personen die drei tödlichen Unfallstellen ab und enden in der Innenstadthafen. Dort in der Rheinstraße stellen wir ein Fahrrad ab, um symbolisch der Person, die dort gestorben ist, zu gedenken." Markus Schlegel, ADFC Baden-Württemberg

Ghostbike als Ziel der Route

Das Ghostbike in der Mannheimer Innenstadthafen soll an einen tödlichen Verkehrsunfall erinnern. SWR

In der Rheinstraße - am Ziel der Route - stand ein Ghostbike. Der ADFC hatte das weiße Fahrrad dort aufgestellt, um an diesen einen Unfall zu erinnen: Am 28.07.2020 ist ein Fahrradfahrer an seinen Sturzverletzungen im Krankenhaus gestorben.