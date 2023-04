Stadt Mannheim regelt Nutzung rund um den Rheinauer See

Schwimmen, Joggen, Grillen oder Chillen - all das geht am Rheinauer See. Damit die vielen Interessen nicht kollidieren, entscheidet der Gemeinderat über ein neues Nutzungskonzept.

Vor allem den oft intensiven Grillgeruch empfinden viele Gäste als störend. Deshalb sieht die Vorlage der Stadtverwaltung für den Gemeinderat am Dienstag nur eine große Grillzone vor, die auch nur dafür gedacht ist. In allen anderen Bereichen rund um den See, vor allem in Strandnähe, gilt ein Grillverbot. Sollte, wie im vergangenen Jahr, wegen großer Trockenheit die Waldbrandgefahr steigen, gilt allerdings auch dort: Grillen verboten.

Stadt Mannheim will Biotopschutz stärken

Wie viele andere Seen auch, zeichne sich der Rheinauer See durch ganz unterschiedliche Biotoptypen aus, heißt es von Seiten der Stadt. Neben offenen Wasserflächen gebe es Tauch- und Schwimmblattvegetation, Feldgehölze sowie Ufer-Schilfröhricht. All das soll nun besser geschützt werden. Die Stadt setzt dabei auf neue Informationsschilder und hofft auf das Verständnis der Besucher, denn Zäune soll es nicht geben.

Hunde an die Leine, Parken nur mit Genemigung

Frei springen und rennen dürfen Hunde künftig nur morgens zwischen sechs und neun Uhr. Zu allen anderen Zeiten, auch nachts, müssen die Tiere angeleint werden. Und um den hohen Parkdruck zu verringern und vor allem den Anwohnern und Anwohnerinnen die Parkplatzssuche zu erleichtern, will die Stadt versuchsweise ein saisonales Bewohnerparken einführen.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger sind genervt

Nötig ist das neue Nutzungskonzept nach Angaben der Stadt, weil der Andrang am Rheinauer See in den vergangenen Jahren immer größer wurde, auch wegen der Corona-Beschränkungen in den normalen Freibädern. Die direkten Anwohner des Sees mussten deshalb nicht nur mit fehlenden Parkplätzen, sondern auch mit viel Grillrauch und Lärm leben.

Neues Konzept mit Mannheimer Bürgerbeteiligung

Um die unterschiedlichen Nutzungsinteressen am See, aber auch die Belange der Anwohner und Anwohnerinnen in Erfahrung zu bringen und unter einen Hut zu bekommen, hatte die Mannheimer Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger an der Entstehung des neuen Nutzungskonzepts beteiligt und mit rund 100 Menschen gesprochen.