Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim an Allerheiligen gut besucht

Feiertagsstimmung in Mannheim? Nicht unbedingt. Viele fahren an Allerheiligen ins hessische Viernheim (Kreis Bergstraße) ins Rhein-Neckar-Zentrum - dort ist kein Feiertag.

An Allerheiligen haben Zehntausende, auch aus Baden-Württemberg, das hessische Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim besucht. Das Einkaufszentrum profitiert vor allem an Feiertagen, die in Hessen nicht stattfinden, von der Lage am Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Andrang nicht mehr so groß wie vor Corona

Für viele der 110 Geschäfte im Einkaufscenter ist Allerheiligen eigentlich der umsatzstärkste Tag des Jahres. Trotzdem hätten sich die Zeiten geändert, so der Center-Manager Dani Marquardt. So viele Kundinnen und Kunden wie vor der Corona-Pandemie kämen nicht mehr ins Einkaufszentrum. Laut Handelsverband in Frankfurt sei die allgemeine Konsumstimmung auf einem Allzeittief.

"Die Leute haben gelernt anders einzukaufen."

Kunden achten mehr aufs Geld

Viele Besucherinnen und Besucher, auch aus Mannheim, Heidelberg oder Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), haben die Chance genutzt und sind für einen Shopping-Trip ins Nachbarland gefahren.