Rhein-Neckar-Kreis will bis 2040 Klimaneutral werden

Der Rhein-Neckar-Kreis hat am Dienstagabend in seiner Sitzung die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts beschlossen. Damit strebt der Kreis Klimaneutralität bis 2040 an. Eine Klimaneutrale Kommunalverwaltung soll es sogar schon 2035 geben. Außerdem soll der Ausbau Erneuerbarer Energien im Kreis vorangetrieben, die fossile Energieversorgung schrittweise zurückgefahren und der Gebäudebestand bis 2040 weitestgehend klimaneutral werden, so der Kreis in einer Mitteilung. Federführend für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ist weiterhin die Geschäftsstelle Klimaschutz.