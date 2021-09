Auffrischungsimpfungen werden verabreicht

Der Rhein-Neckar-Kreis hat fast 2.000 Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Darunter sind auch die Impfungen, die von mobilen Teams in Einrichtungen verabreicht wurden.

Nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises wurden im Impfzentrum Rhein-Neckar in Heidelberg rund 900 Drittimpfungen verabreicht, im Kreisimpfzentrum in Sinsheim über 100. Hinzu kommen noch die mobilen Impfteams: Sie haben Drittimpfungen in stationären Einrichtungen verabreicht. Insgesamt kamen fast 850 Dosen zusammen. Seit Mittwoch können sich in Baden-Württemberg Menschen eine dritte Corona-Impfdosis spritzen lassen, wenn sie über 80 Jahre alt und pflegebedürftig sind oder eine angeborene Immunschwäche haben und die Zweitimpfung mindestens sechs Monate her ist. Außerdem können alle, die bisher mit AstraZeneca oder Johnson&Johnson geimpft wurden eine Auffrischung bekommen.