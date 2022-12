Rhein-Neckar-Kreis feiert 2023 Geburtstag: 50-jähriges Bestehen

Landrat Stefan Dallinger (CDU) ist zufrieden mit der Entwicklung des Rhein-Neckar-Kreises. Im SWR-Jahresabschlussinterview spricht er über den geplanten Festakt im Jahr 2023.

Der Rhein-Neckar-Kreis ist der bevölkerungsreichste Landkreis Baden-Württembergs. Am 1. Januar 1973 wurde er aus den Landkreisen Heidelberg, Mannheim und dem größten Teil des Landkreises Sinsheim zusammensetzt. Stefan Dallinger ist seit 2010 Landrat und somit gesetzlicher Vertreter des Landkreises.

SWR Aktuell: Hat sich das zusammengesetzte Gebilde Rhein-Neckar-Kreis bewährt?

Stefan Dallinger: In den unterschiedlichen Vorgängerlandkreisen gab es schon Vorbehalte. Aber heute nach 50 Jahren muss ich sagen, die Kreisreform ist gelungen. Natürlich bestehen wir auch aus unterschiedlichen Landschaftstypen, vom Kraichgau über den Odenwald in die Rheinebene, die Bergstraße hinein. Aber es ist doch gelungen, vor allen Dingen auch über Kunst und Kultur eine gemeinsame Klammer zu finden und zu bilden. Und deshalb ist mein Fazit: Die Kreisreform war richtig und sie ist im Rhein-Neckar-Kreis auch gelungen.

SWR Aktuell: Nun gibt es ja rein rechtlich die Möglichkeit, Autokennzeichen der alten Kreise wieder aufleben zu lassen. Sie sind immer strikt dagegen gewesen, zum Beispiel das Kennzeichen für Sinsheim wieder einzuführen, um keine trennenden Linien im Kreis wieder neu aufzumachen, oder warum?

Dallinger: Das ist gar nicht der Hauptgrund, das Trennende zu betonen. Sondern der Hauptgrund ist, dass es ja nicht einheitlich ist. Wir dürften Altkennzeichen nur dort einführen, wo tatsächlich der damalige Kreissitz heute noch im Rhein-Neckar-Kreis ist. Das heißt, wir dürften das alte Sinsheimer-Kennzeichen einführen, aber im Alt-Landkreis Mannheim zum Beispiel nicht das Mannheimer-Kennzeichen. Das würde dann dazu führen, dass ich zwar das Sinsheimer-Kennzeichen für mich beantragen könnte, aber das Mannheimer, das ursprünglich mal bei uns an den Autos war, nicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und deshalb werde ich das auch nicht befürworten.

"Wir sind leistungsfähig. Wir haben eine starke Verwaltung. Wir sind wirtschaftsstark."

SWR Aktuell: Mittlerweile hat der Rhein-Neckar-Kreis 550.000 Einwohner, und das ohne die eigenen Stadtkreise Mannheim und Heidelberg. Ist das nicht ein bisschen zu groß?

Dallinger: Ich würde die Frage, ob die Größe des Kreises erreicht ist, oder ob er noch wachsen sollte, nicht an der Bevölkerung festmachen. Das ist vielleicht nicht der richtige Indikator. Aber an der Anzahl der Städte und Gemeinden. Der Rhein-Neckar-Kreis hat 54 Städte und Gemeinden. Und allein wenn Sie in jeder Stadt, in jeder Gemeinde einmal im Jahr sein wollen, dann sind Sie jede Woche unterwegs. Das gelingt noch ganz gut, aber ich glaube, größer dürfte er wirklich nicht sein. 54 Städte und Gemeinden ist eine ausreichende Größe. Wir sind leistungsfähig. Wir haben eine starke Verwaltung. Wir sind wirtschaftsstark. Also all das macht es doch richtig, diese Größe zu akzeptieren.

50-jähriges Bestehen des Rhein-Neckar-Kreises

SWR Aktuell: 50 Jahre Rhein-Neckar-Kreis - das soll natürlich auch gefeiert werden. Was gibt es denn da für Höhepunkte?

Dallinger: Wir haben im Dezember schon mit einer Ausstellung begonnen: 50 Jahre Rhein-Neckar-Kreis und das ist natürlich schon ein Programm, das dazu geeignet ist, um ein noch stärkeres Kreisbewusstsein zu schaffen. Höhepunkt wird wahrscheinlich der Festakt am 22. April sein. Aber auch da geht der Blick eher nach vorne. Es wird kein klassischer Festakt mit der Rede eines Ministers. Wir haben einen Zukunftsforscher eingeladen, der uns sagt, auf was wir uns einstellen müssen in den nächsten Jahren.

Und natürlich sind alle Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner ganz besonders eingeladen, sich über die Leistungsfähigkeit des Kreises zu informieren, wenn wir nämlich am 8. Juli unseren Tag der offenen Tür feiern - hier in Heidelberg. Quasi im Headquarter des Rhein-Neckar-Kreises [...] mit viel Kreis zum Anschauen, zum Erleben und zum Mitmachen. Dazu ist die Bevölkerung ganz herzlich eingeladen.