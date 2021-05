Der Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis hält sich stabil unter dem Schwellenwert 100, sodass seit Mittwoch die Gastronomie wieder öffnen kann. Bereits am ersten Tag war einiges los.

Seit dem 11. Mai (Dienstag) liegt der Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis konstant unter 100, so der Kreis. Daher gelten seit diesem Mittwoch (19.5.) neue gelockerte Corona-Regeln. Wie auch schon beispielsweise in Heidelberg, dürfen Hotels, Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen auch im Rhein-Neckar-Kreis wieder öffnen. Aber auch hier gilt: Nur wer einen negativen Corona-Schnelltest, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegt, darf das Angebot nutzen.

Am Eingang wird jeder Gast angehalten, sich die Hände zu desinfizieren. SWR

In zwei Tagen Gasthaus startklar gemacht

Bernd Lehnert, Inhaber vom Kaffeehaus in Schwetzingen, freut sich, dass er endlich wieder öffnen darf - seine Mitarbeitenden hätten jetzt lange genug gewartet. Seit Montag weiß das Personal, dass Mittwoch wieder geöffnet werden kann. Die letzten zwei Tage wurde nur geputzt und alles wieder aufgefüllt. Jessica ist schon seit 10 Jahren Servicekraft im Kaffeehaus, trotzdem hat sich der erste Tag für sie komisch angefühlt.

"Ich fühle mich wie eine Anfängerin. Also ich muss erstmal schauen - als ob das mein erster Arbeitstag wäre." Jessica, Servicekraft im Kaffeehaus Schwetzingen

Für die Servicekräfte ist es ein merkwürdiges Gefühl, nach so vielen Wochen wieder Gäste zu bewirten. SWR

Direkt was los am ersten Tag in Schwetzingen

Bereits am ersten Öffnungstag haben sich so einige im Kaffeehaus in Schwetzingen einen Tisch reserviert, sagt Lehnert. Manche sind sogar extra aus Mannheim hier her gefahren.

"Es ist einfach ein Traum. Man kriegt das Essen jetzt gebracht und muss es nicht vorbereiten. Man muss sich auch wieder daran gewöhnen, ich hatte es fast verlernt." Mannheimerin zu Besuch im Kaffeehaus Schwetzingen

Das Problem mit den gefälschten Nachweisen

Jeder Gast ist seit heute wieder willkommen, der die Corona Landesverordnung einhält, sagt Kaffeehaus Inhaber Bernd Lehnert. Und da müssen sie den Gästen einfach glauben, wenn es um die drei Gs geht: geimpft, genesen oder getestet: