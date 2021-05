per Mail teilen

Die beiden Frauen, die für den versuchten Mord an einem Mann in Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) verurteilt worden sind, fechten das Urteil beim Bundesgerichtshof an . Der Fall wird bei einer Zulassung nicht neu aufgerollt – das Urteil wird lediglich auf seine Korrektheit überprüft. Laut Gericht hatte die Ehefrau den von ihr getrennt lebenden Mann mit einem mit Medikamenten versetzten Likör betäubt. Ihre Freundin hatte ihm später im Schlaf die Pulsadern aufgeschnitten, um den Fall wie Suizid aussehen zu lassen. Eine Notoperation rettete sein Leben. Das Gericht verurteilte die Ehefrau zu elf Jahren und drei Monaten Gefängnis, die Komplizin zu neuneinhalb Jahren.