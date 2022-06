Leitstelle Ladenburg als Spiegel des gesellschaftlichen Lebens

Im Höhepunkt der Pandemie sind kaum Anrufe bei der Integrierten Leitstelle in Ladenburg eingegangen. Jetzt holen die Menschen vieles nach und die Notfallanrufe nehmen wieder zu.

Wählt man in Europa die 112, landet man bei einer der vielen Leitstellen. 34 Stück gibt es allein in Baden-Württemberg - eine davon in Ladenburg. Sie ist zuständig für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis und somit für rund 720.000 Bürgerinnen und Bürger. Die Integrierte Leitstelle in Ladenburg koordiniert die Rettungs- und Feuerwehreinsätze sowie Krankentransportfahrten.

Muster des gesellschaftlichen Lebens

Die Integrierte Leitstelle analysiert ihre eingegangenen Anrufe, um Muster zu erkennen und Statistiken zu führen. So ergibt es sich, dass je nach Wetterlage und Freizeitaktivitäten unterschiedliche Anrufe eingehen.

"Das Freizeitverhalten verändert sich je nach Wetter. Außerdem gibt es Muster, die sich wochenends von Werktagen unterscheiden."

Bis zu 500.000 Anrufe kommen in der Integrierten Leitstelle in Ladenburg pro Jahr an. Während des Lockdowns hatte die Zahl jedoch drastisch abgenommen. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

An den Wochenenden, an denen es schön ist, gebe es zum Beispiel vermehrt Motorrad- und Fahrradunfälle, sagte Stefanie Heck, Geschäftsführerin der Integrierten Leitstelle in Ladenburg. Ist es draußen heiß, dann gebe es viele Anrufe wegen Kreislaufproblemen.

Weniger Anrufe während Corona

So spiegelten sich auch die Corona-Pandemie und der Lockdown in den Zahlen wider. In der ersten Welle seien die Einsatzzahlen deutlich eingebrochen, so Heck. Die Zahl der Anrufe sei bisweilen so gering gewesen, dass Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Telefonanlage aufkamen. Das war allerdings nur eine vorübergehende Erscheinung: Mit jeder weiteren Welle habe sich das wieder gelegt, sagte Heck.

Normalzustand

Jetzt seien sie wieder im absoluten Normalzustand, was Einsatzzahlen und Anrufe angehe, so Geschäftsführerin Stefanie Heck. Die Zahl der Anrufe sei wieder auf dem gleichen Stand wie vor Corona. Die Freizeitaktivitäten und auch die normalen Krankheitsgeschehen seien wieder da. Das normale Leben kehrt so langsam zurück, die Menschen holen vieles nach. Das ist der aktuelle Eindruck in der Leitstelle. In Zahlen bedeutet das, exemplarisch am Monat Juni 2021: Insgesamt sind im Juni 35.000 Anrufe in der Leitstelle in Ladenburg eingegangen. Davon sind 5.973 Rettungsdiensteinsätze und 449 Feuerwehreinsätze gewesen.