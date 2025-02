Kampagne für mehr Respekt im Neckar-Odenwald-Kreis gestartet

Die Gewalt gegenüber Polizisten, Lehrern oder Pflegern hat in den letzten Jahren zugenommen. Ein Projekt im Neckar-Odenwald-Kreis will Schülerinnen und Schüler sensibilisieren.

Am Dienstag ist an der Mosbacher Ludwig-Erhard-Schule die Kampagne "Respekt. Echt. Jetzt!" gestartet. Sie will sich für mehr Respekt gegenüber Personen einsetzen, die eine öffentliche Funktion haben. Polizisten und Lehrerinnen, Pfleger, Bademeisterinnen und viele mehr sind nämlich zunehmend Beleidigungen ausgesetzt und werden teilweise sogar tätlich angegriffen. Der Verein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" und das Polizeipräsidium Heilbronn haben deshalb ein Programm zusammengestellt, das insbesondere Schülerinnen und Schüler für das Thema sensibilisieren möchte. der fehlenden Respekt sei eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Fehlender Respekt ist eine Gefahr für die Gesellschaft

"Respekt. Echt. Jetzt" besteht aus einer Ausstellung, die ergänzt wird durch Vorträge und Gespräche. Mit beidem wird man nach der ersten Station in Mosbach auf Wanderschaft an Schulen im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis gehen. Mit dabei unter den Vortragenden ist unter anderem Ignatio Cacciatore, ein ehemaliger Gefängnisinsasse der JVA in Adelsheim. Der 27-Jährige spricht mit den Schülerinnen und Schülern offen über seine Erfahrungen und sagt:

Frieden beginnt mit Respekt und Wertschätzung.

Dem kann Polizeihauptkommissar Marius Müller aus Heilbronn nur zustimmen. Seines Erachtens stellt fehlender Respekt eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar. Dabei sei Respekt mehr als nur Höflichkeit oder gutes Benehmen. Es gehe auch darum, andere Meinungen und Haltungen zu akzeptieren. Außerdem sei Respekt keine Einbahnstraße: Jeder solle andere so behandeln, wie er selbst behandelt werden will.

Statistiken zeigen: Angriffe nehmen seit Jahren zu

Seit Jahren nehmen die Beleidigungen und Angriffe zu, auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Der Verein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" verweist auf die jüngste polizeiliche Kriminalstatistik (PKS): Bundesweit hat die Gewalt gegen Polizeibeamte 2023 ihren Höchststand erreicht, mit über 350 Vorfällen. Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es 46 Fälle. Allerdings sei davon auszugehen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt.

Auch in weiteren Bereichen sei die Gewaltbereitschaft gestiegen, so der Verein. Dabei bezieht sich auf eine Studie von MONTRA, ein Projekt der zivilen Sicherheitsforschung, das Radikalisierungsprozesse in ganz Deutschland untersucht. Demnach haben im Zeitraum zwischen November 2022 und Oktober 2023 mehr als 40 Prozent der Bürgermeister und Landräte Anfeindungen erlebt. Auch hier müsse man aber davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil der Fälle gemeldet worden sei, so der Verein.