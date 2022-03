Rentner-Ehepaar lässt falsche Polizistin auffliegen

per Mail teilen

Ein Rentner-Ehepaar hat in Heidelberg dafür gesorgt, dass die Polizei eine falsche Polizistin festnehmen konnte. In Bammental und Mannheim waren Betrüger allerdings erfolgreich.

Schon über 10.000 bekannte Fälle in Baden Württemberg picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Martin Gerten

Bei dem Ehepaar in Heidelberg rief ein angeblicher Beamter der Kriminalpolizei Frankfurt an. Er sagte dem 84-jährigen Mann, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und das Haus des Rentners sei auch im Visier der Einbrecher.

84-Jähriger durchschaute die Masche

Er solle Bargeld und Wertgegenstände vor die Haustür legen, damit eine Polizeibeamtin sie sicher verwahren könne. Der 84-Jährige durchschaute die Masche sofort. Seine Frau alarmierte die Polizei. Als um drei Uhr in der Nacht eine 47-jährige Frau die Tüte mit Wertsachen abholen wollte, nahm die Polizei die Frau fest. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft.

Zwei Frauen in Bammental und Mannheim betrogen

Bei zwei Frauen in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) und Mannheim waren Betrüger aber leider erfolgreich. Der 82-Jährigen aus Bammental war von einem angeblichen Enkel vorgeschwindelt worden, er benötige 30.000 Euro für eine Operation in den USA. Die Rentnerin gab das Geld einer Abholerin.

Tasche mit 80.000 Euro entrissen

In Mannheim riefen falsche Polizisten eine 81-Jährige im Stadtteil Vogelstang an und sprachen von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Deshalb solle sie alle Wertsachen und Bargeld zusammenpacken und auf die Polizei warten. Die falschen Polizisten erschienen tatsächlich und baten die Frau, mit zu einem Streifenwagen zu kommen. Als die Frau Verdacht schöpfte, entrissen die Männer ihr die Tasche mit 80.000 Euro und flüchteten.