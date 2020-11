per Mail teilen

Ein 74-jähriger Autofahrer ist laut Polizei in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) direkt auf einen Streitkontrahenten zugefahren. Zuvor soll er seinem Opfer über die Füße gefahren sein.

Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, war dem ganzen ein Streit vorausgegangen. Der 74-Jährige hatte sich offenbar darüber geärgert, dass der Mann am späten Montagnachmittag sein Pferd auf einem Feldweg in Hockenheim am Zügel führte. Der Autofahrer war dem Pferdeführer entgegengekommen, hatte abgebremst und im Auto wild gestikuliert.

Rentner soll anderen nach Streit verletzt haben (Symbolbild) Imago imagebroker

Anschließend hatten sich die beiden ein Wortgefecht am Autofenster geliefert. Schließlich habe der Autofahrer Gas gegeben und sei dem Pferdeführer über die Füße gefahren.

Verfolgungsjagd und Attacke mit dem Auto

Der Mann erlitt Prellungen an den Füßen, wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen. Er übergab sein Pferd an eine Begleiterin und verfolgte den Mann mit seinem Auto, das in der Nähe geparkt war. Er stoppte den Rentner schließlich, indem er ihn überholte und sein Auto quer auf die Fahrbahn stellt.

Wie es im Polizeibericht weiter heißt, setzte der 74-Jährige zurück. Da aber nachfolgend Autos seinen Rückzug blockierten, fuhr er direkt auf seinen Streitkontrahenten zu, der inzwischen ausgestiegen war. Der Angegriffene hob die Arme zur Abwehr und stützte sie auf die entgegenkommende Motorhaube des Rentners. Dieser hielt sein Auto noch rechtzeitig an.

Mehrere Anzeigen

Der Rentner wurde bis zum Eintreffen der Polizei am Ort des Geschehens festgehalten. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt - außerdem wegen Unfallflucht.