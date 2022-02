Rentner bewahrt sich ungewollt vor Betrug

Vor Aufregung hat ein Rentner in Heidelberg versehentlich ein Telefonat mit einem falschen Polizisten beendet. Damit bewahrte er sich selbst vor einem Betrug um 20.000 Euro. Laut Polizei reagierte der Betrüger nicht mehr auf die Rückrufe des Rentners. In seiner Verzweiflung fuhr der 76-Jährige zum nächstgelegenen Polizeirevier, um das Geld abzugeben. Die Beamten vor Ort klärten den Betrugsversuch auf. Der Senior hatte am Donnerstag einen Anruf von einem Unbekannten bekommen, der sich als Polizist ausgab. Der Betrüger erzählte dem Mann, dass sein Sohn in einen tödlichen Autounfall verwickelt gewesen sei. Um zu verhindern, dass der Sohn ins Gefängnis müsse, solle der Rentner 20.000 Euro zahlen.