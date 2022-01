per Mail teilen

Ein 76-jähriger Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mannheim-Seckenheim das Straßenbahn-Gleisbett mit der Fahrbahn verwechselt. Zeugen hatten die Polizei informiert. Eine Streife fand das Fahrzeug, das an einer Weiche steckengeblieben war. Der Rentner war nach Polizeiangaben nicht alkoholisiert, machte aber einen verwirrten Eindruck. Die Gleise wurden nur wenig beschädigt, im Straßenbahnverkehr gab es keine Beeinträchtigungen.