Auch in Südbaden beteiligen sich Städte und Gemeinden an einem bundesweiten Gedenken für die Opfer der Corona-Pandemie am kommenden Sonntag. So werden etwa in Müllheim und Waldkirch Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden gesetzt. Bundespräsident Steinmeier richtet am Sonntag eine zentrale Gedenkfeier für die Verstorbenen infolge einer Corona-Infektion aus. Diese wird in ZDF und ARD übertragen. mehr...