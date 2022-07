14-jährige Schülerin soll Reizgas in Schule versprüht haben

Die Polizei hat eine 14 Jahre alte Schülerin ermittelt, die im Verdacht steht, am 22. Juni in einer Schule in Viernheim (Kreis Bergstraße) Reizgas versprüht zu haben. Dabei wurden 60 Schülerinnen und Schüler verletzt. Im Rahmen der Zeugenbefragungen sei der Verdacht auf die 14-Jährige gefallen, so die Polizei am Montag. Das Mädchen besucht demnach selbst die Viernheimer Schule und soll handelsübliches und frei verkäufliches Pfefferspray eingesetzt haben. Nach Polizeiangaben sei die Schülerin bislang allerdings unauffällig gewesen. Warum die 14-Jährige das Reizgas in der Schule versprüht hat, ist noch unklar.