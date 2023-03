Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind am Freitag zu einem Einsatz an einer Heidelberger Schule ausgerückt. Dort hatte ein Unbekannter Reizgas versprüht.

Feuerwehr im Einsatz am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium René Priebe

Am Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg hat ein unbekannter Täter am Freitagmorgen in der Toilettenanlage im vierten Obergeschoss Reizgas versprüht. Nach Angaben der Polizei klagten daraufhin 21 Schülerinnen und Schüler über gesundheitliche Beschwerden. Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aus vier verschiedenen Klassen hatten den bislang nicht identifizierten Stoff in der Pause eingeatmet. Einige mussten sich übergeben, vier kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Hinweise auf Giftstoffe gibt es laut Feuerwehr nicht.

Wegen Reizgas in Heidelberger Gymnasium: Unterricht vorzeitig beendet

Das Gas hatte sich offenbar schnell im gesamten Obergeschoss ausgebreitet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren bis gegen Mittag im Einsatz. Sie sperrten das Stockwerk ab, um durchzulüften. Der Unterricht für die Achtklässler wurde vorzeitig beendet. Die Ermittlungen wegen mehrfacher Körperverletzung dauern an.