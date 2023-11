per Mail teilen

Ab Sonntag ist eine Sonderausstellung mit gläsernen Kostbarkeiten aus der Zeit des Jugendstils in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (rem) für Besucher geöffnet.

Die neue Sonderausstellung mit dem Titel "Streifzüge durch die Natur. Gläserne Kostbarkeiten aus dem Jugendstil" wird im Stiftungsmuseum Peter & Traudel Engelhornhaus am Mannheimer Toulonplatz präsentiert. Zu sehen sind 80 Objekte aus zwei Privatsammlungen. Bei den Leihgaben handelt es sich unter anderem um Vasen, Schalen, Aschenbecher und Briefbeschwerer.

Natur galt im Jugendstil als Vorbild und Stilmittel

Der Jugendstil wollte den Blick auf die "Schönheit des Unscheinbaren in der Natur" öffnen, erklärte Eva-Maria Günther, Kuratorin der Ausstellung. So zeigen einige Ausstellungsstücke etwa stachelige Hecken- statt Edelrosen, Löwenzahn, Disteln, teils sogar Unkräuter. Die Kunstwerke bilden zudem Stimmungen in der Natur wie das Morgengrauen oder einen Sonnenuntergang ab.

Objekte stammen von namhafte Künstlern des Jugendstils

Die in Mannheim ausgestellten Objekte stammen von namhaften Vertretern des Jugendstils wie den Franzosen Emile Gallé und René Lalique. Von dem amerikanischen Glasdesigner Louis Comfort Tiffany ist die Vase "Morning Glory" zu sehen, deren Dekor eine blaue Ackerwinde mit aufgedampftem Goldstaub zeigt.

Ausstellung läuft bis 30. Juni 2024

Glaskunst stellt einen Schwerpunkt im Stiftermuseum Peter & Traudl Engelhornhaus dar. Die jetzige Schau ist bereits die vierte Sonderausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen in diesem Kunstbereich. Die Ausstellung läuft bis zum 30. Juni 2024.