Viele Besucher beim "ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz" in Mannheim

Trotz Krise ist die Lust auf Urlaub groß. Seit Freitag strömen die Menschen in die Touristikmesse in der Mannheimer Maimarkthalle.

Weder die steigenden Energiepreise noch die Inflation können wohl die allgemeine Reiselust bremsen. Das sei bei der Touristikmesse "ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz" in Mannheim deutlich zu spüren, so der Veranstalter Frank Baumann. An den ersten zwei Tagen seien sehr viele Menschen in die Hallen geströmt. Besonders gefragt seien in diesem Jahr hochwertige Angebote.

Priorität: Gutes Essen und gute Hotels

Die Besucher würden deutlich mehr Wert auf Qualität legen. Das sei auffallend, so Baumann weiter. Viele Menschen seien im Moment bereit höhere Preise zu bezahlen, auch für die Flüge, gute Hotels und gutes Essen.

"Das Bewusstsein für Qualität ist gewachsen“

Fernreisen stark gefragt bei der Touristikmesse in Mannheim SWR

Deutschland-Tourismus hat zugenommen

Außerdem zeige sich ein Trend zum Tourismus innerhalb von Deutschland. Dahinter stecke für viele der ökologische Gedanke. Es würden viele nach Wander- und Fahrradurlaube fragen. Gerade E-Bikes würden für ältere Menschen wieder diese Möglichkeit eröffnen und attraktiv machen.

Viele noch vorsichtig

Auch Individualurlaub sei weiter stark gefragt, mit Wohnmobilen oder Camper, teilte der Veranstalter mit. Denn viele Menschen, die zur Messe gekommen waren, zeigten sich, aufgrund von Corona, trotz großer Lust zu Reisen, weiterhin vorsichtig.

"Man muss halt gucken, wo man sicher hinfliegen kann. Es ist ja noch nicht ganz vorbei."

Weniger Aussteller als sonst

Die Messe "ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz" fällt in diesem ersten Jahr nach der zweijährigen Corona-Pause mit rund 65 Aussteller etwas kleiner als sonst. Viele Reiseveranstalter hätten die Corona-Krise nicht überlebt. Für nächstes Jahr erwartet aber der Veranstalter wieder mehr Anbieter.