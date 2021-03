per Mail teilen

Die Festivalregion Rhein-Neckar übt heftige Kritik an den neusten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Kultur quasi zuletzt berücksichtigt werde, heißt es in einer Stellungnahme. Dass ein renommiertes Musikfestival wie der Heidelberger Frühling letztes Jahr abgesagt werden musste, könne man niemandem vorwerfen; dass es nach einem Jahr Pandemieerfahrung wieder so ist, sei erklärungsbedürftig und schwer zu ertragen. Die Sprecher der Festivalregion Rhein-Neckar verurteilen die Ideen- und Perspektivlosigkeit der Politik und fordern eine tragfähige Balance aller Corona-Maßnahmen. Unterstützt wird die Stellungnahme unter anderem von Enjoy Jazz, den Wormser Nibelungenfestspielen und dem Nationaltheater Mannheim.