Feuerwehren und Rettungssanitäter aus der Rhein-Neckar-Region sind in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Sie haben unter anderem dabei geholfen, Krankenhäuser zu evakuieren.

Feuerwehrleute und Rettungssanitäter aus Mannheim, aus dem Rhein-Neckar- und dem Neckar-Odenwald-Kreis sind in der vergangenen Woche in die vom Extrem-Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gefahren, um dort zu helfen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) teilte mit, insgesamt seien rund 3.500 Helferinnen und Helfern im Dauereinsatz. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) helfe in den Krisengebieten.

THW aus Mannheim hilft in Rheinland-Pfalz

Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) Mannheim unterstützt ebenfalls. Ihnen wurde das Krisengebiet Hermeskeil (Trier-Saarburg) in Rheinland-Pfalz zugewiesen. Mit über 20 Einsatzkräften sind sie eigenen Angaben zufolge vor Ort - weitere würden noch nachgeschickt, so Markus Jaugitz, Leiter der THW Regionalstelle in Mannheim im SWR. Es gehe bei ihrem Einsatz um die Notversorgung der Bevölkerung und unter anderem um die Räumung der verschütteten Straßen.

"In Hermeskeil werden über die dortigen Einsatzlagezentren die Helfer in die einzelnen Schadensgebiete geschickt. Außerdem haben wir die Fachgruppe Räumen mit schwerem Räumgerät dorthin geschickt."

Das Räumen sei wichtig, um die Infrastruktur der einzelnen Gebiete wieder herstellen zu können, sagte Jaugitz.

Hier unterstützen ebenfalls Einsatzkräfte

Auch das THW Heidelberg hat sich auf den Weg in ein von der Flut betroffenes Gebiet nach Rheinland-Pfalz gemacht.

Drei Sanitätsfahrzeuge des Katastrophenschutzes Heidelberg helfen im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler bei der Evakuierung von Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Kreis Bergstraße hilft in Nordrhein-Westfalen

Der Katastrophenschutz des Kreises Bergstraße hat seinen Einsatzbefehl aus Wiesbaden erhalten. Mehr als 30 Einsatzkräfte sind vergangenen Donnerstag mit mehreren Fahrzeugen in Richtung Köln ausgerückt. Auch Helfer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis unterstützen vor Ort in den Hochwasser-Regionen.

Falls auch Sie den Hochwassergebieten helfen wollen

Es gibt bereits viele Spendenaktionen, um den von Hochwasser Betroffenen zu helfen. Hier finden Sie beispielsweise eine kleine Zusammenfassung von Spendenkonten. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder das Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bieten Aktionen zur Spende an.