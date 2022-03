Zahlreiche Aktionen zum Internationalen Frauentag

Der heutige Welt-Frauentag ruft zahlreiche Akteure auf den Plan, die auf Ungleichbehandlungen und Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen wollen. So nutzen beispielsweise etliche Erzieherinnen in Mannheim den Frauentag, um ihren Forderungen in den laufenden Tarif-Verhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst Nachdruck zu verleihen: Sie werden streiken und zu einer Kundgebung am Alten Messplatz zusammenkommen. Es gehe, heißt es von der Gewerkschaft verdi, um die Aufwertung von immer noch typischen Frauenberufen. In Heidelberg bietet die Akademie für Ältere ein umfangreiches, mehrtägiges Veranstaltungsprogramm, angefangen von einem Vortrag über Hildegard von Bingen bis hin zum Stadtrundgang im Zeichen bekannter Frauen. In Mosbach-Neckarelz lädt das Kino wieder zu den Frauen-Filmtagen und in Bensheim wird das Rathaus mit einer Flagge zum Internationalen Frauentag geschmückt.