Rechtsstreit um Neubaugebiet verschoben

Der Rechtsstreit um ein Neubaugebiet in Gaiberg ist verschoben worden. Grund sind Änderungen im Bebauungsplan. Der grundsätzliche Streit über das Neubaugebiet Oberer Kittel / Wüstes Stück bleibt aber bestehen. Im kommenden Jahr wird vor dem Verwaltungsgerichtshof darüber verhandelt. Am Ortsausgang Richtung Heidelberg werden 49 Grundstücke erschlossen. Bürger wehren sich seit Jahren dagegen, dass für die Neu-Bebauung Streuobstwiesen verschwinden sollen. Die Gemeinde Gaiberg hat jetzt ein ergänzendes Verfahren begonnen, das den Bebauungsplan für das Neubaugebiet in einigen Details vor allem in Bezug auf die Entwässerung ändert. Deshalb ist der Gerichtstermin verschoben worden. Die Änderungen im Bebauungsplan hätten aber auf die Streuobstwiesen-Problematik keinen Einfluss, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel dem SWR. Es gibt für das Wohngebiet bereits zahlreiche Umweltauflagen, wie Nistkästen für Vögel, eine kräuterreiche Wiese oder die Pflanzung von Obstbäumen in Gärten.