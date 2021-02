Ein 34-Jahre alter Mann soll einen 36-Jährigen in dessen Mannheimer Wohnung mit einer Sektflasche erschlagen haben. Am Montag wird ein Rechtsmediziner dem Landgericht sein Gutachten vorlegen. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 34-Jährige immer wieder auf sein Opfer eingeschlagen und dadurch sein Leiden bewusst hinausgezögert. In der Anklage heißt es, er habe den Mord aus Wut darüber begangen, dass er nicht bei seinem Bekannten übernachten durfte. Ob das tatsächlich das Motiv war, ist derzeit aber noch unklar. Der Angeklagte stammt aus dem Irak und kam 2016 als Flüchtling nach Deutschland. Er hat in seiner Heimat Journalismus studiert und eine Ausbildung beim amerikanischen Militär absolviert. Weil er keine Zukunftsperspektiven mehr für sich sah, war er von dort geflohen. Der Mann war zwei Wochen nach der Tat festgenommen worden und hatte daraufhin sofort gestanden.