Das Rebhuhn soll (über)leben

Das Rebhuhn ist vom Aussterben bedroht. Im Schefflenztal haben sich deshalb Naturschützer, Landwirte und Jäger zusammengetan, um das Überleben der Vögel zu sichern. Auch die Behörden machen mit.

Rebhühner im Schefflenztal Jan Wagner

Rebhühner stehen zwar schon seit 1979 unter Naturschutz, dennoch geht ihr Bestand rapide zurück, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Deshalb hat die Behörde zahlreiche lokale Akteure aus dem Schefflenztal miteinander vernetzt.

Projektgruppe zum Schutz der Rebhühner gegründet

In der Projektgruppe engagieren sich unter anderem die Kommunen Schefflenz und Billigheim (beide Neckar-Odenwald-Kreis) sowie mehrere Verbände. Für die wichtigsten Zonen, in denen Rebhühner in der Region vorkommen, soll ein Maßnahmenplan erstellt werden. Dazu gehören etwa die Pflege von Hecken und Gehölzen oder auch die Schaffung von geeigneten Flächen und Brutplätzen.

Die Ursachen für das Verschwinden der Bodenbrüter sind vielfältig: Die Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden, das Insektensterben oder auch der hohe Bestand an Füchsen.

Schefflenztal ist eines der letzten Verbreitungsgebiete für Rebhühner

Übersichtskarte zum Rebhuhn-Schutzprojekt LUBW

Laut Regierungspräsidium ist das rund 100 Quadratmeter große Gebiet zwischen Mosbach, Billigheim, Seckach und Elztal das "bedeutendste noch verbliebene Verbreitungsgebiet des Rebhuhns im gesamten Regierungsbezirk Karlsruhe". Damit das so bleibt, sucht die Behörde weitere Mitstreiter.